Астрологічний прогноз на 10 липня

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Які справи планувати? Який одяг та прикраси одягнути, щоб пощастило у роботі та коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яка кількість стане щасливою? Чого не можна робити категорично? На ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має наступні характеристики:

Астрологічна порада дня: день категорично не підходить для нових починань – їхній результат буде прямо протилежним очікуваному. Підвищена емоційність, яка буде притаманна навіть найстриманішим людям, може викликати численні сварки та конфлікти. Особливо небажане спілкування з керівництвом – від нього сьогодні краще триматися подалі.

Символ дня: Чаша Грааль.

Стихія дня: Дерево.

Енергетика дня: несприятливий день для активних дій.

Щасливий день: 3.

Щасливий колір дня: блакитний, бірюзовий.

Щасливе каміння дня: лазурит, перламутр.

За якусь частину тіла відповідає: серце.

Хвороби дня: велика ймовірність загострення або виникнення серцево-судинних захворювань, проте лікувати їх бажано консервативними способами – оперативне втручання загрожує серйозними наслідками та ускладненнями.

Сни дня: сновидіння цієї ночі є віщими і здійснюються на сьомий день.

Афоризм дня: "Немає у світі надмірності прекрасніше, ніж надлишок подяки" (Жан де Лабрюйер).

Геометричні фігури дня: вертикальний прямокутник.

Ангел-охоронець дня: Ломадор – вміє "розтягувати" час настільки, наскільки це потрібно людині.

Магія та містика дня: можна проводити обряди, що використовують магічну силу води.

Табу дня: не можна бити посуд – це може спричинити нещастя.

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