Категорія
Гламур
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Женя Галич похизувався підрослою донечкою – фото

Дата публікації
Перегляди
74
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Женя Галич похизувався підрослою донечкою – фото

Фото: instagram.com/jenia_galich

Відомий український співак, лідер гурту O.Torvald Женя Галич, який служить у лавах Збройних сил України, також сумує за своєю сім'єю.

Артист вирішив показати юзерам свою підрослу донечку Єву.

В Instagram-stories виконавець розмістив фото 9-річної дівчинки. Кадр він підписав так: "Моя донечка… Така вже доросла".

© instagram.com/jenia_galich
Фото: instagram.com/jenia_galich

До слова, Єва вже також зареєструвалася в фотоблогу. Дівчинка повідомила, що зараз перебуває у Польщі та показала відео з прогулянки Варшавою.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by ✨Єва✨ (@eva_gali4)

Зауважимо, артист та його дружина Валерія виховують двох дітей – 9-річну Єву та 5-річного Данила.

Нагадаємо, днями Женя Галич захопив динамічними фото з тренувань у ЗСУ. Артист продемонстрував, як відточував свою майстерність стріляти.

Читайте також:

Наступна публікація