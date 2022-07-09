Женя Галич похизувався підрослою донечкою – фото

Відомий український співак, лідер гурту O.Torvald Женя Галич, який служить у лавах Збройних сил України, також сумує за своєю сім'єю.

Артист вирішив показати юзерам свою підрослу донечку Єву.

В Instagram-stories виконавець розмістив фото 9-річної дівчинки. Кадр він підписав так: "Моя донечка… Така вже доросла".

Фото: instagram.com/jenia_galich

До слова, Єва вже також зареєструвалася в фотоблогу. Дівчинка повідомила, що зараз перебуває у Польщі та показала відео з прогулянки Варшавою.

Зауважимо, артист та його дружина Валерія виховують двох дітей – 9-річну Єву та 5-річного Данила.

Нагадаємо, днями Женя Галич захопив динамічними фото з тренувань у ЗСУ. Артист продемонстрував, як відточував свою майстерність стріляти.

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