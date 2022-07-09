16-річна донька Ольги Фреймут здивувала відвертим вбранням у відкритому топі

Старша донька ведучої Ольги Фреймут Злата Мітчелл наразі перебуває за кордоном, де живе та навчається.
Іноді донька Ольги Фреймут Злата Мітчелл ділиться з фоловерами у Instagram, як проводить дозвілля.
Цього разу 16-річна Злата показала, як відпочивала десь у комплексі, на території якого є басейн та гарний ландшафтний дизайн. Де саме Злата перебуває, вона не розповіла, втім поставила геопозицію: Європа.
На фото донька Фреймут позує в обтислих джинсах та відкритому топі, які підкреслили фігуру дівчини. Шанувальники кинулися робити компліменти Златі: "Королева", "гаряча штучка", "Злата завжди прекрасна", "Богиня".
Зазначимо, що не так давно донька Ольги Фреймут вперше показала свого бойфренда. Про нього відомо, що він американець і звуть його Оскар. Схоже, вони доволі тривалий час разом. Зокрема, про це свідчать коментарі зіркової мами Злати під знімками Оскара, датовані жовтнем 2021 року.
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