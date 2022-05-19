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16-річна донька Олі Фреймут вперше показала свого бойфренда-американця

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16-річна донька Олі Фреймут вперше показала свого бойфренда-американця

Злата Мітчелл / Фото: instagram.com/zlata_mitchell

Старша донька української телеведучої Олі Фреймут вперше показала свого бойфренда.

На сторінці в Instagram Злата Мітчелл опублікувала романтичні знімки з коханим-американцем.

На світлинах пара обіймається на тлі мальовничого пейзажу Каліфорнії.

Злата Мітчелл з бойфрендом / © instagram.com/zlata_mitchell
Злата Мітчелл з бойфрендом / Фото: instagram.com/zlata_mitchell

"Світло в темний час", – прокоментувала допис Злата.

Також донька Фреймут показала ніжні поцілунки з хлопцем, якого звати Оскар.

Злата Мітчелл з бойфрендом / © instagram.com/zlata_mitchell
Злата Мітчелл з бойфрендом / Фото: instagram.com/zlata_mitchell

У коментарях фоловери написали, що Злата та Оскар – дуже красива пара.

Схоже, вони доволі тривалий час разом. Зокрема, про це свідчать коментарі зіркової мами Злати під знімками Оскара, датовані жовтнем 2021 року.

Нагадаємо, раніше редакція сайту ТСН.ua підготувала фото загадкового танцівника Kalush Orchestra без маски. Харизматичному бі-бою 23 роки.

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