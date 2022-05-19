Відомий французький дует випустив пісню, присвячену Україні – відео

Відомий дует Madame Monsieur, який 2018 року представляв Францію на "Євробаченні" у Лісабоні, підтримав Україну.

Дует записав композицію, присвячену нашій країні і їхній відданій шанувальниці з Тернополя. Про це йдеться у сюжеті "Сніданку з 1+1".

Емілі Сатт і Жан-Карл Лука засуджують війну Росії проти України. Також колектив зізнався, що вболівав за Kalush Orchestra на "Євробаченні-2022": "Ми так радіємо, що Україна перемогла! Це говорить про те, що вся планета вас підтримує. Вас люблять. Але і пісня дуже класна, тож тут справа не лише в подіях".

Також виконавці поділилися, що запам'ятали на все життя з поїздки до Києва.

"Нас приголомшили люди. Вони були такі добрі. Нас дуже тепло зустрічали, ми познайомилися з дуже милими людьми. А ще у вас нереально смачна їжа", – зазначила Емілі.

Французький гурт Madame Monsieur записав композицію, присвячену Україні

Ці приємні спогади та жахлива війна, яка відбувається зараз в Україні, спонукали Madame Monsieur на створення нової пісні – Des nouvelles de Tania ("Новини від Тані").

Цікаво, що трек присвячено українській фанатці дуету – Тані Грушко. 24-річна дівчина першою повідомила французьким артистам про війну. Вона досі продовжує ділитися з кумирами новинами.

Фото: instagram.com/madamemonsieur

"Вона живе в Тернополі. І кожного дня ми отримуємо інформацію про неї, про її відчуття. Ми були настільки приголомшені почутим, що вирішили написати про це свою пісню. Для Тані це був сюрприз", – поділився дует.

Символічно, режисеркою відео про те, як героїчно Україна чинить опір російському ворогові, стала теж українка. Андріана Баб'юк вже 8 років живе у Франції.

Музиканти зізналися, що навіть не очікували, що вона зробить таку роботу. Коли артисти побачили результат, були приголомшені, наскільки Україна красива.

Емілі і Жан-Карл пообіцяли, що коли Україна переможе у війні, вони обов'язково прилетять до нашої країни.

"Ми обіцяємо, це точно станеться! Ми із задоволенням ще раз завітаємо до України і зіграємо нашу музику. Ми пишаємося вами щодня!" – додала Емілі.

Нагадаємо, Kalush Orchestra розповів, з ким би хотів разом заспівати. Гурт хоче просувати українську музику в маси та планує випускати хіти із зарубіжними виконавцями.

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