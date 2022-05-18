Українці самі оберуть склад журі для "Євробачення-2023"

Голова правління НСТУ Микола Чернотицький заявив, що українці самостійно зможуть обрати склад національного журі для конкурсу "Євробачення-2023".

Про це він заявивв ефірі телемарафону. За словами Чернотицького, українці зможуть запропонувати свої кандидатури для нацжурі та проголосувати за них на сайті "Суспільного" уже з наступного року.

"У "Суспільного" на радарах є всі невдоволення цьогорічним журі. З наступного року однією з новацій формування журі буде open call. Усі громадяни, які матимуть бажання, зможуть запропонувати свою кандидатуру, яка, на їхню думку, має досвід і вагу в цій сфері. Після цього зробимо голосування на сайті та узгодимо кандидатур з ЄМС (Європейська мовна спілка, яка організовує "Євробачення", – ред.) У результаті буде сформоване професійне журі, яке голосуватиме за фіналістів "Євробачення" наступного року", - сказав Чернотицький.

Як відомо, цьогоріч розгорівся скандал навколо оцінок нацжурі від України для представника від Польщі на "Євробаченні-2022". Українці обурені тим, що члени журі не поставили дружній Польщі, яка дуже підтримує Україну у війні з Росією, жодного балу.

Пізніше голова національного журі на "Євробаченні-2022" Вадим Лисиця сказав, що він перепрошує польський народ, але діяв у рамках правил конкурсу і "журі не могло враховувати у своєму голосуванні політичний чинник".

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