Украинцы сами выберут состав жюри для "Евровидения-2023"

Председатель правления НСТУ Николай Чернотицкий заявил, что украинцы смогут самостоятельно выбрать состав национального жюри для конкурса "Евровидение-2023".

Об этом он заявил в эфире телемарафона. По словам Чернотицкого, украинцы смогут предложить свои кандидатуры для нацжюри и проголосовать за них на сайте "Общественного" уже со следующего года.

"У "Общественного" на радарах есть все недовольство нынешнем жюри. Со следующего года одной из новаций формирования жюри будет open call. Все граждане, у которых будет желание, смогут предложить свою кандидатуру, которая, по их мнению, имеет опыт и вес в этой сфере. После этого сделаем голосование на сайте и согласуем кандидатур с ЕМС (Европейский языковой союз, организующий "Евровидение", – ред.) В результате будет сформировано профессиональное жюри, которое будет голосовать за финалистов "Евровидения" в следующем году", — сказал Чернотицкий.

Как известно, в этом году разгорелся скандал вокруг оценок нацжюри от Украины для представителя Польши на "Евровидении-2022". Украинцы возмущены тем, что члены жюри не поставили дружественной Польше, очень поддерживающей Украину в войне с Россией, ни одного балла.

Позже глава национального жюри на "Евровидении-2022" Вадим Лисица сказал, что он извиняется перед польским народом, но действовал в рамках правил конкурса и "жюри не могло учитывать в своем голосовании политический фактор".

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