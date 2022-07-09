"Нехай Бог благословить хоробрий народ України": WBO красиво підтримала боксера з тероборони

У себе в Instagram організація опублікувала фото українського боксера, володаря титулу WBO International в легкій вазі Дениса Берінчика, який вступив до лав територіальної оборони Києва для захисту нашої держави від російських загарбників.

На світлині 34-річний спортсмен зображений у військовій формі та зі зброєю. Також WBO додала підпис під знімком, висловивши солідарність з Денисом і всіма українцями, які протистоять збройній агресії РФ.

"Нехай Бог благословить хоробрий народ України, особливо інтерконтинентального чемпіона WBO у легкій вазі Дениса Берінчика, який нещодавно пішов добровольцем до сил оборони своєї країни. Бажаємо всім миру та процвітання", - йдеться в повідомленні WBO.

Востаннє Берінчик виходив на ринг у грудні 2021 року, коли у видовищному поєдинку переміг росіянина Ісу Чанієва та вшосте в кар'єрі захистив пояс WBO International в легкій вазі.

росіянина Ісу Чанієва та вшосте в кар'єрі захистив пояс WBO International в легкій вазі. В активі Дениса 16 перемог (9 - нокаутом) у 16 поєдинках на професійному ринзі.

Раніше повідомлялося, що Берінчик залишить тероборону заради чемпіонського бою.

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