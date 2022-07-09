Зеленський звільнив керівника Херсонської ОВА

У суботу, 9 липня, президент України Володимир Зеленський підписав указ про звільнення голови Херсонської обласної військової адміністрації Геннадія Лагути. Той пояснив, що, мовляв, сам попросив його звільнити.

"Таке рішення я зробив особисто, адже за ці 4 місяці війни зрозумів, що не обов’язково займати якусь посаду, аби бути корисним людям та допомогати рідній Херсонщині", - написав у соцмережах Лагута.

Він додав, що "за ці 9 місяців мого перебування на посаді очільника області не все вдалося втілити в життя. Але для мене і сформованої мною команди Херсонської ОДА першочерговим залишався розвиток області. Хочу щиро подякувати всій команді, своїм заступникам, головам РДА, ТГ, колегам із інших регіонів, президенту та всім, хто допомагав, підтримував, радив і критикував!".

Виконувачем обов'язків керівника Херсонської ОВА буде перший заступник голови адміністрації Дмитро Бутрій.

Зазначимо, що іншими указами президент звільнив п'ятьох послів України - у Німеччині, Чехії, Угорщині, Норвегії та Індії.

Звільнення Херсона, наступ на Слов'янськ та уроки безпеки Ізраїлю. Офіцер Віктор Верцнер у ТСН

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