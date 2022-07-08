У війні з Росією починається переломний момент - Подоляк

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк нагадав про останні успіхи ЗСУ та заявив, що зовсім скоро настане переломний момент у війні з Росією.

За останній тиждень ЗСУ знищили 16 ворожих позицій з російськими казармами та складами з боєприпасами. У відповідь російські окупаційні війська беруть оперативну паузу через значні втрати. Це вказує на початок переломного моменту у війні.

Про це Подоляк розповів 24 каналу.

"Тому, неодмінно, певний перелом війни вже починається. Все тому, що ми доводимо, що будемо атакувати саме складські місця і центри оперативного управління армійськими структурами", - сказав він.

Радник голови ОП також додав, дуже важливо, щоб цей "перелом" був відчутним, це кількість зброї, яка буде на лінії фронту.

"Все це потрібно для того, щоб правильно будувати війну", - пояснив він.

За його словами, міжнародні партнери теж розуміють, що паритет далекобійної зброї і артилерії дозволить ЗСУ ефективно деблокувати українські території.

Нагадаємо, що міністр оборони Олексій Резніков заявив, що розв’язана Росією війна проти України має три можливі сценарії завершення.