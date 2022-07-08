Куди влаштуватися на роботу під час війни без досвіду: які зарплати

На сьогодні дедалі більше роботодавців в Україні готові взяти людей без досвіду та навчити чи підвищити рівень кваліфікації співробітників.

Лідирує серед регіонів із найбільшою кількістю пропозицій зараз Львів та область.

Про це пише MC.today з посиланням на дослідження ринку праці від аналітиків порталу grc.ua.

Так, на кадровому порталі наразі розміщені 33% вакансій для людей без досвіду роботи. Лідирує за кількістю Львів та область, де розміщено 16% від усіх актуальних пропозицій без досвіду. Пропонована середня зарплата становить 12 300 грн.

Другу сходинку за пропозиціями для кандидатів без досвіду роботи посідає Київ. Так, у столиці розміщені 14% актуальних пропозицій. Водночас середня пропонована зарплата вища, аніж у Львові, і складає 19 500 грн.

На третьому та четвертому місцях опинилися Дніпропетровська та Івано-Франківська області. УДніпропетровській області середня пропонована зарплата – 17 600 грн, а в Івано-Франківській – 9000 грн.

Фото: grc.ua

Галузі

Понад третина всіх вакансій для працівників без досвіду – це сфера продажу. Середня зарплата там складає 15 800 грн. Попит є на касирів, продавців-консультантів, адміністраторів торговельних залів. Компанії також шукають менеджерів з продажу та менеджерів по роботі з клієнтами як в офіс, так і віддалено.

Наступна за кількістю пропозицій – галузь транспорту та логістики. Це 9% від усіх актуальних вакансій. За роботу в цій галузі в середньому платять 18 800 грн.

Третіми за популярністю є вакансії для робочого персоналу. Середня зарплата складає 9900 грн.

Далі йдуть вакансії для адміністративного персоналу із середньою зарплатою 15 200 грн, а також пов'язані з банківською сферою вакансії з зарплатою 11 800 грн.

Фото: grc.ua

Навички

Роботодавці у вакансіях для кандидатів без досвіду вказують здебільшого бажані особисті якості, наявність освіти та перелік основних обов'язків. Майже у всіх вакансіях пропонується допомога у навчанні необхідним навичкам.

Окрім того, незалежно від професійної галузі, роботодавці готові працевраштувати відповідальну, уважну, стресостійку та орієнтовану на результат людину.

Щодо продажів, то пріоритетними вважаються такі навички, як тактовність, високі комунікативні навички та активна життєва позиція.

Охочим працювати у сфері транспорту та логістики треба бути пунктуальним та дисциплінованим.Представникам робочих спеціальностей – уважними до деталей та вміти працювати у режимі багатозадачності.

Нагадаємо, прем’єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що уряд повністю виконав програму "єПідтримка", в межах якої постраждалі від війни українці отримували допомогу в розмірі 6500 грн.

Чи будуть робота і зарплати: прогнози від бізнесу

Читайте також: