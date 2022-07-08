Зеленський розповів, чому візит Байдена важливий для України

За його словами, ніби-то очільник Білого дому не проти відвідати нашу країну. Втім, існує низка безпекових моментів.

Про це український лідер розповів в інтерв'ю американському телеканалу СNN.

"Я вважаю, що це допомогло б перш за все українцям. Українці підтримують Сполучені Штати. Рейтинг довіри українців до США дуже високий. Високий, як і до Британії, і до Польщі, і до країн Балтії. Тому приїзди лідерів держав, яких вважають українці не просто партнерами, а справжніми друзями, - це міцний сигнал. Крутий сигнал (приїзд Байдена - Ред.), що Сполучені Штати підтримують і реально вірять у перемогу, не бояться Росії. Незважаючи на те, що літають ракети, вони приїжджають, вони не бояться Путіна. Бо це один лідер однієї держави, а світ більший", - зауважив президен.

Зеленський наголосив, що Україна підримує подібні сигнали. "Якщо зможе президент Байден приїхати - ми тільки "за". Сприймати народ буде це тільки позитивно. Він би отримав відчуття вдячності українського народу і підтримки", - додав він.

Як повідомлялося, зміни в уряді Великої Британії не вплинуть на особливий союз між цією країною та США, а також на підтримку України з боку західних союзників на тлі російської агресії. Так, США та НАТО продовжать підтримувати Україну.

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