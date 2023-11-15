Опозиціонер вказав на те, що Кадиров готується до розпаду Росії

Найімовірніше, що він розуміє: розпад так званої "імперії" є неминучим.

Путінський посіпака Рамзан Кадиров займається укріпленням позицій своєї родини, призначаючи "своїх" на посади. Це може свідчити про те, що він починає підготовку до розпаду Росії.

Про це сказав російський опозиційний політик Геннадій Гудков, пише 24 Канал.

Система родинної влади, але є нюанс

Рамзан Кадиров активно дарує різні державні посади у Чечні представникам своєї родини. Як відзначає Гудков, у нього на це є карт-бланш особисто від Путіна. До прикладу, нещодавно свого 18-річного сина Ахмата він призначив першим заступником міністра республіки з фізичної культури, спорту та молодіжної політики.

"Я хвилююся, що робитиме Кадиров, коли закінчаться родичі. Я думаю, почне призначати на посади своїх домашніх улюбленців – котів, собак. До цього його маразм дійде, якщо хлопці стають міністрами. Це ноу-хау Кадирова. Не знаємо таких прецедентів, щоб система родинної влади виглядала так карикатурно", – акцентував політик.

Кадиров діє доволі активно, вочевидь, усвідомлюючи, до чого усе йде. Зокрема, він створює резерви, формує збройні підрозділи, просить у Путіна додаткову зброю та системи ППО.

"Він готується до негативних сценаріїв. В нього є відчуття на загрози своїй безпеці. Тому так себе поводить, що про всяк випадок готується до розпаду Росії. Він розуміє, що ворогів у нього безмежно. Врятувати його може серйозне військо і надійні люди на всіх посадах", – підсумував Геннадій Гудков.

Зауважимо, раніше Кадиров поскаржився, що "в дитячих садках, у школах дітей вчать російської мови". Глава Чечні пригрозив звільненням підлеглим, чиї діти не знають чеченської мови.

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