Син Кадирова робить стрімку кар'єру в Чечні: нове призначення 15-річного підлітка

Син голови Чечні Адам Кадиров, який побив затриманого за спалення Корану, отримав керівну посаду в службі безпеки чеченського лідера. П’ятнадцятирічний підліток буде начальником відділу забезпечення.

Про це повідомив командир чеченського спецполку МВС Замід Чалаєв, передає The Moscow Times.

Коментуючи призначення сина Рамзана Кадирова на цю посаду, він улесливо запевняв, що Адам зарекомендував себе як “цілеспрямований і всебічно розвинений молодий чоловік”, який прагне досконалості та високих досягнень “у всіх починаннях”.

Також Адама привітав його дядько, депутат Держдуми РФ Адам Делімханов. Він назвав призначення підлітка на таку посаду “абсолютно закономірним”.

За словами Делімханова, Адам має відповідні компетенції, оскільки виграв ряд боїв на “престижних турнірах” зі змішаних єдиноборств, а також став переможцем чемпіонату з тактичної стрільби серед силових підрозділів, який проходив на базі Російського університету спецназу в Гудермесі. "Племінник показав виключно високу майстерність володіння різними видами зброї, а також здатність ефективно працювати в команді", - зазначив депутат.

Привітав сина Кадирова з новою посадою і міністр Чечні з питань національної політики, зовнішніх зв'язків, друку та інформації Ахмед Дудаєв. За його словами, підліток “виявив себе як сміливий, відважний патріот батьківщини та людина, яка готова заступатися за релігію”.

Дудаєв також нагадав , що у своєму юному віці Адам “кілька разів побував” на війні в Україні. "Він поєднує в собі найкращі якості справжнього чеченця та мусульманина", - підкреслив міністр.

Кар'єра самого Рамзана Кадирова починалася схожим чином: у 15-річному він став заступником начальника охорони свого батька і пробув на цій посаді у 1994-96 роках.

Згідно з чинним російським законодавством, особа, яка обіймає державну посаду, повинна мати спеціальну або вищу освіту.

Як вшановували 15-річного Адама Кадирова

Раніше 15-річного сина Рамзана Кадирова нагородили орденами Татарстану “Дуслик” і Карачаєво-Черкесії “За заслуги перед республікою”. Голова КЧР зазначав , що рішення було прийнято у зв'язку з “особистим внеском” Адама Кадирова “у розвиток міжнаціональної та міжрегіональної єдності, зміцнення традиційних ісламських цінностей”.

У Татарстані підлітка нагородили “за значний внесок у зміцнення міжнаціонального та міжконфесійного миру та злагоди”.

На початку жовтня сам Рамзан Кадиров надав своєму синові звання Героя Чечні. За які саме заслуги - публічно не повідомлялося, проте це сталося невдовзі після того, як голова республіки виклав відео, на якому його син побив у СІЗО волгоградця Микиту Журавеля, заарештованого за підпал Корану.

Нагадаємо, Рамзан Кадиров, опублікувавши відео з побиттям 19-річного уродженця окупованого Криму Микити Журавеля, заявив, що пишається вчинком сина.

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