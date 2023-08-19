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Кадиров заявив, що після війни в Україні "піде далі": про які країни йдеться

Автор
Катерина СердюкКатерина Сердюк
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Кадиров заявив, що після війни в Україні "піде далі": про які країни йдеться

Рамзан Кадиров / Фото: Associated Press

Вочевидь, путінський посіпака дедалі стрімкіше втрачає адекватність.

Так, Рамзан Кадиров заявив, що не зупиниться на Україні. Мовляв, його загін обов'язково піде далі.

Відео оприлюднив телеграм-канал Ateo Breaking.

Кадиров зібрався воювати проти інших країн

Кадиров зібрався воювати проти інших країн

"Я впевнений 100%, ми переможемо. Ми на Україні закінчимо і далі підемо в ті країни, які ображали й ображають священний "Коран", – видав Кадиров.

Раніше британська розвідка повідомила, що "тікток-війська" Рамзана Кадирова повертаються на фронт до України. За даними розвідників, кадирівські підрозділи складають відносно невеликий, але помітний військовий компонент російських сил в Україні.

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Дата публікації
Перегляди
733
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