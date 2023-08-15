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"ТікТок війська" Кадирова повертаються на фронт до України - британська розвідка

"ТікТок війська" Кадирова повертаються на фронт до України - британська розвідка

Автор
Катерина КузнецоваКатерина Кузнецова
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"ТікТок війська" Кадирова повертаються на фронт до України - британська розвідка

Кадирівські підрозділи

Кадирівські підрозділи складають відносно невеликий військовий контингент російських силах, зауважили у розвідці.

Скандальний очільник Чечні Рамзан Кадиров відправляє свої війська на фронт до України, аби заслужити свою репутацію у Володимира Путіна. 

Про це пише британська розвідка. 

Зазначається, що 10 серпня в Інтернеті Кадиров розхвалив чеченський батальйон "Восток Ахмат", які перебувають на ділянці Оріхів у Запорізькій області.

"У своїх коментарях Кадиров підкреслив постійну роль одного з головних чеченських підрозділів у цьому ключовому районі. "Восток" офіційно переходить до командування 42-ї мотострілецької дивізії Південного військового округу, яка діяла в районі села Роботине", - сказано у повідомленні. 
 
Західні розвідники додають, що кадирівські підрозділи складають відносно невеликий, але помітний військовий компонент російських сил в Україні.

"Ймовірно, Кадиров посилено рекламує роль своїх підрозділів, частково для того, щоб покращити свою репутацію як лояльного Путіну", - підсумували у британській розвідці. 

Як повідомляли раніше, російські диверсанти намагалися прорватися через кордон на півночі.

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Дата публікації
Перегляди
805
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