"ТікТок війська" Кадирова повертаються на фронт до України - британська розвідка

Скандальний очільник Чечні Рамзан Кадиров відправляє свої війська на фронт до України, аби заслужити свою репутацію у Володимира Путіна.

Про це пише британська розвідка.

Зазначається, що 10 серпня в Інтернеті Кадиров розхвалив чеченський батальйон "Восток Ахмат", які перебувають на ділянці Оріхів у Запорізькій області.

"У своїх коментарях Кадиров підкреслив постійну роль одного з головних чеченських підрозділів у цьому ключовому районі. "Восток" офіційно переходить до командування 42-ї мотострілецької дивізії Південного військового округу, яка діяла в районі села Роботине", - сказано у повідомленні.



Західні розвідники додають, що кадирівські підрозділи складають відносно невеликий, але помітний військовий компонент російських сил в Україні.

"Ймовірно, Кадиров посилено рекламує роль своїх підрозділів, частково для того, щоб покращити свою репутацію як лояльного Путіну", - підсумували у британській розвідці.

Як повідомляли раніше, російські диверсанти намагалися прорватися через кордон на півночі.

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