"Правильно зробив": Кадиров виклав відео, де його син лупцює заарештованого

Кадиров визнав, що його син побив 19-річного уродженця України Микиту Журавля, звинуваченого у спаленні Корану.

На офіційній сторінці скандального голови Чечні Рамзана Кадирова відео, на якому його 15-річний син Адам лупцює фігуранта справи про спалення Корану Микиту Журавля, який перебуває у СІЗО у Грозному.

Кадиров прокоментував, що пишається вчинком сина і заявив, що той "побив та правильно зробив".

"Не люблю недомовленість. Завжди краще ставити остаточну точку – правдиву та чесну...

Побив та правильно зробив. Більше того, я вважаю, що той, хто зазіхнув на будь-яке Святе Письмо, в тому числі демонстративно спалює його, який образив цим десятки мільйонів громадян нашої великої країни, повинен понести суворе покарання", – заявив "дон-дон".

Він додав, що пишається вчинком сина: "Я пишаюся вчинком Адама. Його завжди відрізняло бажання рости не серед однолітків, а серед старших, завдяки чому у нього формуються дорослі ідеали честі, гідності та захисту своєї релігії. Поважаю його вибір".

Середньому синові Кадирова Адаму 15 років. Відомо, що займався змішаними єдиноборствами.

Відео зі побиттям ми не публікуємо з етичних міркувань

Справа Микити Журавля

19-річного уродженця України Микиту Журавля затримали у травні 2023 року. Його росіяни звинувачують його у тому, що він нібито "за винагороду від українських спецслужб" спалив Коран на фоні Соборної мечеті у Волгограді.

Проти хлопця порушили кримінальну справу "про образу почуттів віруючих". Потім його передали до Чечні.

Микита Журавель за ґратами / Фото: Фото з відкритих джерел

16 серпня так звана "уповноважена з прав людини РФ" Тетяна Москалькова розповіла, що Журавель поскаржився на те, що у СІЗО Грозного його побив син голови Чечні Адам Кадиров. Після цього російські правозахисники просили перевести Журавля з Чечні до служби іншого регіону.

"По суті, це виклик всій правовій системі Росії. У конкретному регіоні показали, що вони можуть скоювати злочини і їм за це нічого не буде", — заявила член "Ради з прав людини" при Путіні Єва Меркачова.

Що відомо про Журавля

Микита Журавель народився в Севастополі. Коли РФ захопила Крим, хлопчику було лише 10 років. Судячи з його сторінки у VK, він потрапив під вплив російської пропаганди.

Скріншот посту на сторінці Микити у VK

Профіль юнака в кадровому онлайн-сервісі стверджує, що Микита вільно володіє українською мовою, а англійською — на просунутому рівні.

Нагадаємо, у Головному управлінні розвідки України відреагували на чутки про ймовірну смерть Кадирова і повідомили, що "дон-дон" поки що живий, але у тяжкому стані.

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