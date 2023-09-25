Що з сусідами: хто за останній час погрожував Україні

ТСН.ua розбирався, чому Україна останнім часом не може порозумітися зі своїми західними сусідками.

Останніми днями українців схвилювали новини від наших західних країн-сусідок: відносини з ними починають ставати напруженішими.

ТСН.ua розбирався, що за чорна кішка пробігла між Україною та нашими сусідами.

Зерновий скандал

Про зерновий скандал чули напевно вже всі громадяни України. Польща, а за нею Словаччина та Угорщина в односторонньому порядку запровадили національну заборону на імпорт сільськогосподарських товарів з України. 15 вересня ЄС дозволив скасувати заборону на імпорт агропродукції після того, як Україна пообіцяла вжити заходів щодо посилення контролю за експортом до сусідніх країн. Однак Польща, Словаччина та Угорщина того ж дня запровадили односторонні ембарго на збіжжя з України.

Торговий представник України Тарас Качка оголосив, що держава подасть позов до Світової організації торгівлі проти цих країн.

Тим часом президент Володимир Зеленський у своєму виступі на Генасамблеї ООН звинуватив деяких європейських партнерів у тому, що вони "діють спільно з Росією та грають у "політичному театрі". За словами Зеленського, вони роблять "трилер" із питання зерна.

Детальніше про те, через що ще, крім зерна, Україна та Польща побили горщики, та як остаточно не спалити мости, з'ясовував ТСН.ua у цій статті.

Зброя від Польщі

У відповідь на заяву Зеленського на Генасамблеї президент Польщі Анджей Дуда порівняв Україну з людиною, що тоне і може затягнути на глибину, і закликав до вдячності.

Натомість прем'єр Польщі Матеуш Моравецький стривожив заявою, що Варшава більше не передаватиме зброю Україні.

Цю заяву був змушений пояснювати сам очільник Польщі. За словами Дуди, заява очільника польського уряду стосується лише нової зброї, яку Варшава купує зараз і не стосується попередніх договорів, зокрема на постачання САУ Krab. Дуда запевнив, що його країна готова постачати Україні стару військову техніку, яка заміщатиметься за рахунок закупівлі нової.

Зрештою, проблема із експортом зерна, схоже, наближається до вирішення. Уряд України вже представив Європейській комісії компромісний сценарій щодо ввезення своєї аграрної продукції.

Нова претензія Польщі

Під час візиту президента Володимира Зеленського до Канади цього тижня у парламенті цієї країни вшанували оплесками запрошеного на засідання 98-річного ветерана дивізії СС "Галичина" Ярослава Гунька.

Спікер канадської палати громад Ентоні Рот оголосив, що в залі присутній "українсько-канадський ветеран Другої світової війни, який боровся за незалежність України проти росіян і продовжує підтримувати війська сьогодні, навіть у віці 98 років". Гуньку зустріли оплесками.

Сьогодні, 25 вересня, стало відомо, що посол Польщі в Канаді Вітольд Дзельський зажадав вибачень за появу у канадському парламенті ветерана СС "Галичина".

Він назвав Гунька членом "сумнозвісного військового формування України часів Другої світової війни, відповідального за вбивство тисяч поляків та євреїв".

Зрештою, спікер парламенту Канади Ентоні Рота вибачився за запрошення на зустріч із Зеленським ветерана СС "Галичина".

Зауважимо, що ані дивізія "Галичина", ні ОУН, ні УПА, ні батальйони "Нахтіґаль" і "Роланд" та їхні члени не були засуджені Нюрнберзьким трибуналом.

Угорщина

Офіційний Будапешт, окрім участі у зерновому скандалі, постійно псує життя Україні заявами про нібито утиски угорської меншини на Закарпатті.

Так, сьогодні прем'єр-міністр Угорщини і "друг Путіна" Віктор Орбан висунув умову Україні, що Будапешт не підтримає вступ Києва до НАТО та ЄС, поки Україна не відновить "права" етнічних угорців. Також Орбан заявляв, що Україна нібито не зможе перемогти Росію.

Раніше Угорщина вже погрожувала заблокувати вступ України до ЄС через нібито "утиски" угорської нацменшини.

А очільник канцелярії Орбана Гергей Гуяш поклав відповідальність за високу інфляцію в Угорщині на Україну.

Румунія

Бухарест набагато стриманіше висловлюється про становище румунської меншини в Україні, хоча інколи в румунській пресі з'являються натяки на невдоволення, що під мобілізацію в Україні потрапляють і етнічні румуни-громадяни нашої держави.

Натомість румунська влада змушена постійно виправдовуватися і запевняти своє населення поблизу кордону з Україною у дельті Дунаю, що мовляв, ніякі російські дрони там не падають.

Як відомо, РФ атакує українські порти на Дунаї і уламки "шахедів" падають і на румунський бік ріки. У НАТО ж назвали падіння уламків дронів в Румунії "випадковими інцидентами", які можуть повторитися.