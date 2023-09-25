Что с соседями: кто за последнее время угрожал Украине

ТСН.ua разбирался, почему Украина в последнее время не может найти общий язык со своими западными соседками.

В последние дни украинцев взволновали новости от наших западных стран-соседок: отношения с ними начинают становиться напряженнее.

ТСН.ua разбирался, что за черная кошка пробежала между Украиной и соседями.

Зерновой скандал

О зерновом скандале слышали, наверное, уже все граждане Украины. Польша, а за ней Словакия и Венгрия в одностороннем порядке ввели национальный запрет на импорт сельскохозяйственных товаров из Украины. 15 сентября ЕС разрешил отменить запрет на импорт агропродукции после того, как Украина пообещала принять меры по усилению контроля над экспортом в соседние страны. Однако Польша, Словакия и Венгрия в тот же день ввели односторонние эмбарго на зерно из Украины.

Торговый представитель Украины Тарас Качка объявил, что государство подаст иск во Всемирную торговую организацию против этих стран.

Тем временем, президент Владимир Зеленский в своем выступлении на Генассамблее ООН обвинил некоторых европейских партнеров в том, что они "действуют совместно с Россией и играют в "политическом театре". По словам Зеленского, они делают "триллер" по вопросу зерна.

Детальнее о том, из-за чего еще, кроме зерна, Украина и Польша поссорились и как окончательно не сжечь мосты, выяснял ТСН.ua в этой статье.

Оружие от Польши

В ответ на заявление Зеленского на Генассамблее президент Польши Анджей Дуда сравнил Украину с тонущим человеком, что может затянуть на глубину, и призвал к благодарности.

Премьер Польши Матеуш Моравецкий встревожил заявлением, что Варшава больше не будет передавать оружие Украине.

Это заявление был вынужден объяснять сам глава Польши. По словам Дуды, заявление главы польского правительства касается только нового оружия, которое Варшава покупает сейчас и не касается предварительных договоров, в том числе поставок САУ Krab. Дуда заверил, что его страна готова поставлять Украине подержанную военную технику, которая будет замещаться за счет закупки новой.

В конце концов проблема с экспортом зерна, похоже, приближается к решению. Правительство Украины уже представило Европейской комиссии компромиссный сценарий по ввозу своей аграрной продукции.

Новая претензия Польши

Во время визита президента Владимира Зеленского в Канаду на этой неделе в парламенте этой страны почтили аплодисментами приглашенного на заседание 98-летнего ветерана дивизии СС "Галичина" Ярослава Гунько.

Спикер канадской палаты общин Энтони Рот объявил, что в зале присутствует "украинско-канадский ветеран Второй мировой войны, боровшийся за независимость Украины против россиян и продолжающий поддерживать войска сегодня, даже в возрасте 98 лет". Гунько встретили аплодисментами.

Сегодня, 25 сентября, стало известно, что посол Польши в Канаде Витольд Дзельский потребовал прощения за появление в канадском парламенте ветерана СС "Галичина".

Он назвал Гунько членом "пресловутого военного формирования Украины времен Второй мировой войны, ответственного за убийство тысяч поляков и евреев".

В конце концов, спикер парламента Канады Энтони Рота принес извинения за приглашение на встречу с Зеленским ветерана СС "Галичина".

Заметим, что ни дивизия "Галичина", ни ОУН, ни УПА, ни батальоны "Нахтигаль" и "Роланд" и их члены не были осуждены Нюрнбергским трибуналом.

Венгрия

Официальный Будапешт, кроме участия в зерновом скандале, постоянно портит жизнь Украине заявлениями о якобы притеснении венгерского меньшинства в Закарпатье.

Так, сегодня премьер-министр Венгрии и "друг Путина" Виктор Орбан выдвинул условие Украине, что Будапешт не поддержит вступление Киева в НАТО и ЕС, пока Украина не восстановит "права" этнических венгров. Также Орбан заявлял, что Украина якобы не сможет победить Россию.

Ранее Венгрия уже угрожала заблокировать вступление Украины в ЕС из-за якобы "притеснений" венгерского нацменьшинства.

А глава канцелярии Орбана Гергей Гуяш возложил ответственность за высокую инфляцию в Венгрии в Украине.

Румыния

Бухарест гораздо более сдержанно высказывается о положении румынского меньшинства в Украине, хотя иногда в румынских СМИ появляются намеки на недовольство, что под мобилизацию в Украине попадают и этнические румыны-граждане нашего государства.

Румынские власти вынуждены постоянно оправдываться и уверять свое население вблизи границы с Украиной в дельте Дуная, что мол, никакие российские дроны там не падают.

Как известно, РФ атакует украинские порты на Дунае и обломки "шахедов" падают и на румынскую сторону реки. В НАТО же назвали падение обломков дронов в Румынии "случайными инцидентами", которые могут повториться.