Польща готова постачати Україні зброю: Дуда назвав умову

Польща готова постачати зброю Україні, але є нюанс.
Президент Польщі Анджей Дуда заявив, що країна готова постачати Україні стару військову техніку, яка заміщатиметься за рахунок закупівлі нової.
Про це Дуда сказав в інтерв'ю польській газеті Super Express.
Він каже, що зовсім по-іншому інтерпретував заяву прем'єр-міністра.
"Можливо тому, що я нещодавно з ним розмовляв, зокрема про передання техніки Україні", - сказав він.
Дуда наголосив, що наразі не може йтися про постачання будь-якої нової техніки, яку Польща зараз закуповує, такої як артилерійські гаубиці К2 або танки К9.
"Ця техніка має послужити посиленню польської армії. Ми не витрачаємо мільярди, щоб раптом віддати їх", - сказав він.
Утім, президент Польщі каже, це не означає, що країна взагалі не передаватиме зброю Україні.
"Коли стару техніку замінюють на сучасну, у мене немає проблем відправити її українцям", - додав Дуда.
Польський президент закликав пам'ятати, хто найбільше виграє, якщо Польща та Україна розійдуться.
"Наслідки можуть бути трагічними", - сказав він.
Конфлікт України та Польщі
У відносинах України та Польщі чергове загострення. Останніми днями конфлікт знизив градус.
Зокрема, Польща підготувала транзитні коридори, якими Україна зможе експортувати своє зерно країнам, які його потребують. Проте Варшава залишить у силі свою заборону на експорт.
Натомість У суботу, 23 вересня, президент України Володимир Зеленський дорогою із заокеанського турне зробив коротку зупинку в Польщі, щоб нагородити двох польських волонтерів.
Тим часом Росія докладає багато зусиль, щоб посварити Україну з центральноєвропейськими партнерами, але зазнала невдачі у випадку з Польщею.