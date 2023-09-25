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Польща готова постачати Україні зброю: Дуда назвав умову

Автор
Христина ГоловчакХристина Головчак
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Польща готова постачати Україні зброю: Дуда назвав умову

Президент Польщі Анджей Дуда. / Фото: Associated Press

Польща готова постачати зброю Україні, але є нюанс.

Президент Польщі Анджей Дуда заявив, що країна готова постачати Україні стару військову техніку, яка заміщатиметься за рахунок закупівлі нової.

Про це Дуда сказав в інтерв'ю польській газеті Super Express.

Він каже, що зовсім по-іншому інтерпретував заяву прем'єр-міністра.

"Можливо тому, що я нещодавно з ним розмовляв, зокрема про передання техніки Україні", - сказав він.

Дуда наголосив, що наразі не може йтися про постачання будь-якої нової техніки, яку Польща зараз закуповує, такої як артилерійські гаубиці К2 або танки К9.

"Ця техніка має послужити посиленню польської армії. Ми не витрачаємо мільярди, щоб раптом віддати їх", - сказав він.

Утім, президент Польщі каже, це не означає, що країна взагалі не передаватиме зброю Україні.

"Коли стару техніку замінюють на сучасну, у мене немає проблем відправити її українцям", - додав Дуда.

Польський президент закликав пам'ятати, хто найбільше виграє, якщо Польща та Україна розійдуться.

"Наслідки можуть бути трагічними", - сказав він.

Конфлікт України та Польщі

У відносинах України та Польщі чергове загострення.  Останніми днями конфлікт знизив градус.

Зокрема, Польща підготувала транзитні коридори, якими Україна зможе експортувати своє зерно країнам, які його потребують. Проте Варшава залишить у силі свою заборону на експорт.

Натомість У суботу, 23 вересня, президент України Володимир Зеленський дорогою із заокеанського турне зробив коротку зупинку в Польщі, щоб нагородити двох польських волонтерів.

Тим часом Росія докладає багато зусиль, щоб посварити Україну з центральноєвропейськими партнерами, але зазнала невдачі у випадку з Польщею.

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Дата публікації
Перегляди
2117
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