Чи піде Зеленський на другий термін: відповіла перша леді

Перша леді України Олена Зеленська заявила, що не знає, чи буде президент Володимир Зеленський балотуватися на другий термін на майбутніх виборах.

Про це пише видання The Hill.

"Ну, знаєте, це було дуже складне питання для мене. Знаєте, навіть коли він балотувався вперше, я не до кінця це підтримувала... Але якщо він буде балотуватися знову, якщо він балотуватиметься вдруге, якщо він вирішить, що це потрібно, ну, у нас є певний досвід, ми там були. Вже не так страшно, як було вперше", – сказала Олена Зеленська.

Зі слів Олени Зеленської, рішення про другий термін буде ухвалюватися виключно до потреб українського суспільства.

"Це також залежатиме від того, чи буде він потрібен нашому суспільству як президент, якщо він відчує, що українське суспільство більше не бажатиме його на посаді, він, ймовірно, не балотуватиметься. Але я підтримаю його, яке б рішення він не ухвалив", – додала перша леді.

Нагадаємо, що президент Володимир Зеленський підбив підсумки свого візиту до Сполучених Штатів і Канади та розповів, яку допомогу отримає Україна.

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