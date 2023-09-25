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Пойдет ли Зеленский на второй срок: ответила первая леди

Автор
Максим ЖуравельМаксим Журавель
Дата публикации
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Пойдет ли Зеленский на второй срок: ответила первая леди

Первая леди Елена Зеленская / Фото: Instagram Елены Зеленской

Решение о втором сроке будет приниматься исключительно от потребностей общества.

Первая леди Украины Елена Зеленская заявила, что не знает, будет ли президент Владимир Зеленский баллотироваться на второй срок на предстоящих выборах.

Об этом пишет издание The Hill.

"Ну, знаете, это был очень сложный вопрос для меня. Знаете, даже когда он баллотировался впервые, я не до конца это поддерживала... Но если он будет баллотироваться снова, если он будет баллотироваться второй раз, если он решит, что это нужно, ну, у нас есть определенный опыт, мы там были. Уже не так страшно, как было в первый раз", — сказала Елена Зеленская.

По словам Елены Зеленской, решение о втором сроке будет приниматься исключительно от потребностей украинского общества.

"Это также будет зависеть от того, будет ли он нужен нашему обществу как президент, если он почувствует, что украинское общество больше не будет желать его в должности, он, вероятно, не будет баллотироваться. Но я поддержу его, какое бы решение он ни принял", – добавила первая леди.

Напомним, что президент Владимир Зеленский подвел итоги своего визита в Соединенные Штаты и Канаду и рассказал, какую помощь получит Украина.

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Дата публикации
Просмотры
3027
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