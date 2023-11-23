Українські полярники на станції "Академік Вернадський" зараз спостерігають білі ночі.

Про це повідомляє Національний антарктичний науковий центр.

За їхніми словами, зараз там пізня весна та дуже довгий день. Наприклад, днями сонце зійшло о 03:18, а зайшло о 22:50. Тож світловий день становить 19 годин 32 хвилин і його тривалість зростає.

"Найдовший день на “Вернадському” буде 21 грудня – у Південній півкулі це день літнього сонцестояння. Він продовжиться… 22 години 24 хвилини і 42 секунди (до речі, 22 грудня стане лише на 1 секунду коротше). А замість ночі протягом 1,5 години будуть просто сутінки. Оскільки наша станція розташована північніше Полярного кола, явище полярного дня – періоду, коли сонце не заходить за горизонт понад добу, тут не спостерігається. Для порівняння: на Південному полюсі тривалість полярного дня становить аж 184 дні", - йдеться у повідомленні.

Українські полярники показали білі ночі в Антарктиці / Фото: Facebook / Національний антарктичний науковий центр

У цей період вночі полярникам доводиться зашторювати вікна, а Новий рік зустрічати засвітла.

Українські полярники показали білі ночі в Антарктиці / Фото: Facebook / Національний антарктичний науковий центр

Довгий світловий день додає роботи метеорологам, зокрема, коли небо безхмарне. Тоді спеціальним приладом – аерозольним сонячним фотометром Microtops – вчені щогодини вимірюють концентрацію аерозолів в атмосфері. Завдяки цьому дослідники з'ясовують, як змінюється кількість зважених частинок в атмосфері за день, тиждень, місяць.

Українські полярники показали білі ночі в Антарктиці / Фото: Facebook / Національний антарктичний науковий центр

"Це важливо, адже такі начебто маленькі аерозолі відіграють величезну роль у формуванні погоди та клімату. На основі таких вимірювань потім створюються кліматичні моделі не лише для полярних регіонів, а й для всієї Землі. За гарної погоди влітку також наступає “гаряча пора” для озонометриста. Коли небо чисте, то вимірювань озону треба робити стільки, що науковець майже не виходить з озонового офісу, розташованого на горищі. А якщо хмар немає і на заході, і на сході сонця, то поспати досліднику не доведеться. Тоді озометрист проводить особливі вимірювання Умкер, які дають змогу побудувати вертикальний профіль розподілу озону в атмосфері", - зазначили науковці.

Українські полярники показали білі ночі в Антарктиці / Фото: Facebook / Національний антарктичний науковий центр

Тож сонячна погода і тривалі дні приносять полярникам не лише радість, а й велику кількість роботи. Але вчені зізнаються, що вона теж завжди на радість.

Українські полярники показали білі ночі в Антарктиці / Фото: Facebook / Національний антарктичний науковий центр

Нагадаємо, полярники показали незвичайне явище навколо Сонця на "Вернадському". Вони зафільмували веселку.

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