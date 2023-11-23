Украинские полярники на станции "Академик Вернадский" сейчас наблюдают белые ночи.

Об этом сообщает Национальный Антарктический научный центр.

По их словам, сейчас там поздняя весна и очень длинный день. К примеру, на днях солнце взошло в 03:18, а зашло в 22:50. Так что световой день составляет 19 часов 32 минут и его продолжительность растет.

"Самый длинный день на "Вернадском" будет 21 декабря — в Южном полушарии это день летнего солнцестояния. Он продлится... 22 часа 24 минуты и 42 секунды (кстати, 22 декабря станет всего на 1 секунду короче). А вместо ночи в течение 1,5 часа будут просто сумерки. Поскольку наша станция расположена севернее Полярного круга, явление полярного дня – периода, когда солнце не заходит за горизонт свыше суток, здесь не наблюдается. Для сравнения: на Южном полюсе продолжительность полярного дня составляет 184 дня", — говорится в сообщении.

Украинские полярники показали белые ночи в Антарктике / Фото: Facebook / Национальный антарктический научный центр

В этот период ночью полярникам приходится зашторивать окна, а Новый год встречать засвета.

Украинские полярники показали белые ночи в Антарктике / Фото: Facebook / Национальный антарктический научный центр

Длинный световой день прибавляет работы метеорологам, в частности, когда безоблачное небо. Тогда специальным прибором – аэрозольным солнечным фотометром Microtops – ученые каждый час измеряют концентрацию аэрозолей в атмосфере. Благодаря этому исследователи выясняют, как изменяется количество взвешенных частиц в атмосфере в день, неделю, месяц.

Украинские полярники показали белые ночи в Антарктике / Фото: Facebook / Национальный антарктический научный центр

Это важно, ведь такие вроде бы маленькие аэрозоли играют огромную роль в формировании погоды и климата. На основе таких измерений затем создаются климатические модели не только для полярных регионов, но и для всей Земли. Если небо чистое, то измерений озона нужно делать столько, что ученый почти не выходит из озонового офиса, расположенного на чердаке, а если облаков нет и на закате, и на восходе солнца, то поспать исследователю не придется. Тогда озометрист проводит особенные измерения Умкер, которые позволяют построить вертикальный профиль распределения озона в атмосфере", — отметили ученые.

Украинские полярники показали белые ночи в Антарктике / Фото: Facebook / Национальный антарктический научный центр

Так что солнечная погода и продолжительные дни приносят полярникам не только радость, но и большое количество работы. Но ученые признаются, что она тоже всегда их радует.

Украинские полярники показали белые ночи в Антарктике / Фото: Facebook / Национальный антарктический научный центр

Напомним, полярники показали необычное явление вокруг Солнца на "Вернадском". Они сняли радугу.

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