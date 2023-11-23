Украинские полярники показали белые ночи в Антарктике – фото

Сейчас световой день составляет более 19 часов.
Украинские полярники на станции "Академик Вернадский" сейчас наблюдают белые ночи.
Об этом сообщает Национальный Антарктический научный центр.
По их словам, сейчас там поздняя весна и очень длинный день. К примеру, на днях солнце взошло в 03:18, а зашло в 22:50. Так что световой день составляет 19 часов 32 минут и его продолжительность растет.
"Самый длинный день на "Вернадском" будет 21 декабря — в Южном полушарии это день летнего солнцестояния. Он продлится... 22 часа 24 минуты и 42 секунды (кстати, 22 декабря станет всего на 1 секунду короче). А вместо ночи в течение 1,5 часа будут просто сумерки. Поскольку наша станция расположена севернее Полярного круга, явление полярного дня – периода, когда солнце не заходит за горизонт свыше суток, здесь не наблюдается. Для сравнения: на Южном полюсе продолжительность полярного дня составляет 184 дня", — говорится в сообщении.
В этот период ночью полярникам приходится зашторивать окна, а Новый год встречать засвета.
Длинный световой день прибавляет работы метеорологам, в частности, когда безоблачное небо. Тогда специальным прибором – аэрозольным солнечным фотометром Microtops – ученые каждый час измеряют концентрацию аэрозолей в атмосфере. Благодаря этому исследователи выясняют, как изменяется количество взвешенных частиц в атмосфере в день, неделю, месяц.
Это важно, ведь такие вроде бы маленькие аэрозоли играют огромную роль в формировании погоды и климата. На основе таких измерений затем создаются климатические модели не только для полярных регионов, но и для всей Земли. Если небо чистое, то измерений озона нужно делать столько, что ученый почти не выходит из озонового офиса, расположенного на чердаке, а если облаков нет и на закате, и на восходе солнца, то поспать исследователю не придется. Тогда озометрист проводит особенные измерения Умкер, которые позволяют построить вертикальный профиль распределения озона в атмосфере", — отметили ученые.
Так что солнечная погода и продолжительные дни приносят полярникам не только радость, но и большое количество работы. Но ученые признаются, что она тоже всегда их радует.
Напомним, полярники показали необычное явление вокруг Солнца на "Вернадском". Они сняли радугу.
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