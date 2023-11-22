91-летний миллионер ищет невесту: он назвал критерии (фото)

Австрийский миллионер Рихард Люгнер – основатель и владелец строительной компании – заявил, что ищет невесту.

Об этом пишет BILD.

91-летний бизнесмен был женат шесть раз. Впрочем, он не теряет надежды снова обрести любовь.

Желание его сердца: "Женщина, которая мне подходит и с которой я хочу жить. Жить надо активно – даже в любви! И мне все еще нравится быть активным, и действительно хочу быть с кем-то".

В интервью Kronen Zeitung он поделился своими критериями, по которым будет выбирать избранницу. Так, потенциальная любимая должна быть старше 45 лет и иметь опыт в бизнесе, чтобы помогать мужчине.

Рихард Люгнер / Фото: Getty Images

В первую очередь бизнесмена интересует ум, а не внешность женщины.

"Маленькая, высокая, цвет кожи – это не имеет значения. Она должна быть умной, но не имеет значения, брюнетка она, шатенка или блондинка. Неважно, большая у нее грудь или маленькая. Она должна быть милой", — заявил холостяк.

Пока ни одна избранница не принесла австрийцу долговечного счастья. С 1991 по 2007 год он любил "Мауси". Затем он крутил романы из "Хаси", "Кафер", "Бемби", "Каци" и "Колибри". В 2014 году Люгнер сделал "Спати" своей пятой женой, но развелся через два года. Его любовь к "Зебре" и помолвка с "Бьенхен" также были недолговечны. Они разорвали отношения на Рождество в 2021 году.

Напомним, приложение Tinder планирует изменить страницы пользователей. Стало известно, что на них появится.

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