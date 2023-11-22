Щемящие кадры спасения людей в Никополе после атаки оккупантов

В Никополе спасатели отправились на помощь людям, находившимся под завалами собственного дома.
Оккупационные войска России 20 ноября обстреляли Никополь из тяжелой артиллерии. В тот день в результате атаки полицейские совместно со спасателями обнаружили во дворе частного дома 53-летнего мужчину с тяжелым ранением. По другому адресу в частном секторе от вражеского снаряда погибла 83-летняя женщина.
Полицейские показали кадры спасения людей.
"Под завалами собственного дома находились люди. Под завалами обнаружили тело женщины, а также пострадавшего мужчину, получившего осколочное ранение. Он находился в тяжелом состоянии. Спасатели и полицейские оказали мужчине медицинскую помощь и транспортировали в больницу", — говорится в сообщении.
Напомним, в Никополе 22 ноября оккупационные войска России попали в сеть водоснабжения – людей просят запастись водой.
Читайте также: