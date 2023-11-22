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Щемливі кадри порятунку людей у Нікополі після атаки окупантів

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
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Щемливі кадри порятунку людей у Нікополі після атаки окупантів

Обстріл Нікопольщини / Фото: Сергій Лисак, голова Дніпропетровської ОВА.

У Нікополі рятувальники вирушили на допомогу людям, які перебували під завалами власного будинку.

Окупаційні війська Росії 20 листопада обстріляли Нікополь з важкої артилерії. Того дня внаслідок атаки поліцейські спільно з рятувальниками виявили у дворі приватного будинку 53-річного чоловіка з важким пораненням. За іншою адресою у приватному секторі від ворожого снаряду загинула 83-річна жінка. 

Поліцейські показали кадри порятунку людей. 

"Під завалами власного будинку перебували люди. Під завалами виявили тіло жінки, а також постраждалого чоловіка, який отримав осколкове поранення. Він перебував у важкому стані. Рятувальники та поліцейські надали чоловіку домедичну допомогу та транспортували до лікарні", - йдеться у повідомленні.

Порятунок чоловіка, який постраждав внаслідок обстрілу Нікополя 20 листопада / © Міністерство внутрішніх справ України
Порятунок чоловіка, який постраждав внаслідок обстрілу Нікополя 20 листопада / Фото: Міністерство внутрішніх справ України
Порятунок чоловіка, який постраждав внаслідок обстрілу Нікополя 20 листопада / © Міністерство внутрішніх справ України
Порятунок чоловіка, який постраждав внаслідок обстрілу Нікополя 20 листопада / Фото: Міністерство внутрішніх справ України
Порятунок чоловіка, який постраждав внаслідок обстрілу Нікополя 20 листопада / © Міністерство внутрішніх справ України
Порятунок чоловіка, який постраждав внаслідок обстрілу Нікополя 20 листопада / Фото: Міністерство внутрішніх справ України

Нагадаємо, у Нікополі 22 листопада окупаційні війська Росії поцілили в мережу водопостачання – людей просять запастись водою.

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Дата публікації
Перегляди
405
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