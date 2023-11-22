Деяким чиновникам в Україні удвічі підвищать зарплату: кого це стосується

Нова постанова уряду передбачає додаткові виплати деяким держслужбовцям, які можуть сягати 100% від розміру фонду оплати праці, затвердженого у державному бюджеті

Деяким чиновникам в Україні можуть удвічі збільшити зарплати під час війни. На такі "покращення" можуть розраховувати працівники деяких місцевих держадміністрацій.

Про це йдеться у постанові уряду №787 від 21 листопада.

Зазначається, що підвищення зарплат торкнеться працівників держадміністрацій, які виконують свої обов'язки на прифронтових та звільнених територіях України.

Згідно з документом, місцеві державні адміністрації на територіях відновлення (тих, де велися бойові дії або вони були тимчасово окуповані) та прифронтових територіях можуть отримувати додаткові кошти з місцевих бюджетів на оплату праці працівників до 100% від розміру фонду оплати праці, затвердженого у державному бюджеті.

Згідно з постановою уряду, до території відновлення відноситься територіальна громада, що відповідає хоча б одному з таких критеріїв:

на території громади відбувалися бойові дії;

територія громади або її частина була тимчасово окупована;

на території громади наявні руйнування об’єктів критичної та соціальної інфраструктури, об’єктів житлового фонду внаслідок ведення бойових дій та/або обстрілів;

територія громади характеризується значним переміщенням населення до інших регіонів чи інших держав та різким погіршенням рівня соціально-економічного розвитку.

Крім того, у лютому 2023 року Мінреінтеграції оновило перелік територій України, на яких ведуться бойові дії, або вони тимчасово окуповані, на основі якого внутрішньо переміщені особи отримують виплати.

До переліку територій можливих та активних бойових дій увійшли населені пункти в Дніпропетровській, Донецькій, Миколаївській, Сумській, Харківській, Херсонській, Чернігівській та Запорізькій областях.

Нагадаємо, Кабінет міністрів покращив прогноз зростання реальної заробітної плати українців 2023 та 2024 років. За підсумками 2023 року номінальна середньомісячна зарплата (брутто) становитиме 18527 гривень. В уряді очікують на подальше зростання зарплат українців і 2024 року. Передбачається, що номінальна середньомісячна зарплата (брутто) становитиме 21809 гривень.

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