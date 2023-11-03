Зарплати українців зростатимуть швидше: уряд потішив прогнозом

За оцінками Міністерства економіки України, 2022 року середньомісячна номінальна заробітна плата працівників (брутто) становила 14847 гривень, тоді як скорегована на рівень споживчих цін вона скоротилися на 11,9%. Цьогоріч номінальна середньомісячна зарплата зросте на понад 3,5 тисячі гривень.

Про це йдеться у пояснювальній записці до проєкту державного бюджету на 2024 рік, підготовленого до другого читання.

Так, за підсумками 2023 року номінальна середньомісячна зарплата (брутто) становитиме 18527 гривень, а номінальна зарплата, скорегована на інфляцію, зросте на 10,1%. При цьому у прогнозі до першого читання проєкту держбюджету Мінекономіки очікувало це зростання на рівні 5,2%.

"Враховуючи меншу очікувану споживчу інфляцію, прогноз зміни реальної заробітної плати підвищено з "плюс" 5,2 відсотка до "плюс" 10,1 відсотка. Показник очікуваного рівня середньомісячної заробітної плати на 2023 рік у номінальному вимірі було скориговано у бік збільшення до 18 527 гривень (на 409 грн більше порівняно із першим читанням)", - зазначено в пояснювальній записці.

Також в уряді очікують на подальше зростання зарплат українців і 2024 року. Передбачається, що номінальна середньомісячна зарплата (брутто) становитиме 21809 гривень, а номінальна зарплата, скорегована на інфляцію, зросте на 8,5%. У попередньому прогнозі очікуване зростання на 6,0%.

Нагадаємо, в Україні за рік середня зарплата зросла на 10%. Зростання виплат є найбільш помітним у західних регіонах країни (досягаючи піку в 23%) та центральних областях України (зі збільшенням до 17%). Щодо регіонів, близьких до лінії фронту, найбільш визначним є Дніпропетровська область.

Читайте також: