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З’явилося відео смертельної ДТП за участі нардепа Ніколаєнка

Автор
Максим ЖуравельМаксим Журавель
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З’явилося відео смертельної ДТП за участі нардепа Ніколаєнка

Фото: Головне управління Національної поліції в Житомирській області

Сам нардеп підтвердив, що за кермом перебував саме він. Каже, що буде співпрацювати зі слідством.

На трасі Київ - Чоп депутат від партії “Батьківщина” насмерть збив 18-річну дівчину. Винуватцем ДТП, попередньо, виявився Андрій Ніколаєнко - сам він каже, що співпрацює з ДБР та що за кермом був тверезий. Згодом же в Мережі з’явилися кадри з місця смертельної аварії.

Відповідне відео з’явилося в телеграм-каналах.

На кадрах з відеореєстратора одного з водіїв, який проїжджав повз місце ДТП, видно, що тіло загиблої лежить далеко від пішохідного переходу, оскільки дорога в тій ділянці розділена двома відбійниками. Сам автомобіль нардепа стоїть на лівій смузі руху. 

З’явилося відео смертельної ДТП за участі нардепа

З’явилося відео смертельної ДТП за участі нардепа

Додамо, що сам нардеп на своїй сторінці в соцмережі підтвердив, що за кермом перебував саме він.

“Запевняю, я усіляко сприятиму слідчим діям, які зараз проводить ДБР, та добровільно пройду всі необхідні експертизи. Я був тверезим, я не порушував правил, але трагедії уникнути не вдалося”, - сказав Ніколаєнко.

Нагадаємо, що на Прикарпатті п’яний депутат на смерть збив людину.

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Дата публікації
Перегляди
1627
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