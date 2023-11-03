З’явилося відео смертельної ДТП за участі нардепа Ніколаєнка

Сам нардеп підтвердив, що за кермом перебував саме він. Каже, що буде співпрацювати зі слідством.

На трасі Київ - Чоп депутат від партії “Батьківщина” насмерть збив 18-річну дівчину. Винуватцем ДТП, попередньо, виявився Андрій Ніколаєнко - сам він каже, що співпрацює з ДБР та що за кермом був тверезий. Згодом же в Мережі з’явилися кадри з місця смертельної аварії.

Відповідне відео з’явилося в телеграм-каналах.

На кадрах з відеореєстратора одного з водіїв, який проїжджав повз місце ДТП, видно, що тіло загиблої лежить далеко від пішохідного переходу, оскільки дорога в тій ділянці розділена двома відбійниками. Сам автомобіль нардепа стоїть на лівій смузі руху.

З’явилося відео смертельної ДТП за участі нардепа

Додамо, що сам нардеп на своїй сторінці в соцмережі підтвердив, що за кермом перебував саме він.

“Запевняю, я усіляко сприятиму слідчим діям, які зараз проводить ДБР, та добровільно пройду всі необхідні експертизи. Я був тверезим, я не порушував правил, але трагедії уникнути не вдалося”, - сказав Ніколаєнко.

Нагадаємо, що на Прикарпатті п’яний депутат на смерть збив людину.