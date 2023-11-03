Відомий американський актор врізався у стіну піцерії на своєму пікапі

Відомий американський актор, зірка серіалу "Спадкоємці" Алан Рак спричинив ДТП у Голівуді.

На своєму пікапі артист врізався у стіну Raffalo's Pizza на перехресті проспекту Ла Бреа та бульвару Голлівуд. Аварія сталася 31 жовтня близько дев'ятої вечора. На відео, яким поділилося видання TMZ видно, як електромобіль Рака розніс частину будівлі і застряг посеред цегляної стіни.

У результаті інциденту постраждало двоє осіб. На щастя, їхній стан медики оцінили як задовільний. У поліції встановили, що за кермом Алан Рак перебував у тверезому стані.

Актор Алан Рак спричинив серйозну ДТП у Голівуді

Судячи з камер спостереження, перш ніж в'їхати у стіну піцерії, Алан Рак врізався в інше авто, яке викинуло на перехрестя, а транспорт актора потрапив у будівлю.

Нагадаємо, раніше українська співачка Оля Цибульська поділилася спогадами, як потрапила у жахливу ДТП. Інцидент стався за студентських часів артистки. За словами Цибульської, вона дивом залишилася живою.

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