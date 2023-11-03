На Житомирщині нардеп на смерть збив 18-річну дівчину: що відомо

Зараз на місці події працюють слідчо-оперативні групи.

На трасі Київ — Чоп на Житомирщині народний депутат на смерть збив 18-річну дівчину. Від отриманих травм вона загинула на місці.

Про це повідомляє Головне управління Національної поліції в Житомирській області.

Смертельна аварія сталася 3 листопада близько о 09:45 у районі села Березівці Житомирського району. Що стало причиною ДТП — наразі невідомо.

У поліції повідомили, що водій автомобіля “Mercedes-Benz GLE” рухався у напрямку міста Чоп у крайній лівій смузі. Під час руху він збив 18-річну дівчину, яка від отриманих загинула на місці.

За кермом авто був 44-річний житель Київщини, народний депутат України. Видання “Українська правда”, посилаючись на власні джерела у правоохоронних органах, стверджує, що водій — депутат від “Батьківщини” Андрій Ніколаєнко.

Фото: Головне управління Національної поліції в Житомирській області

Зараз на місці події працюють слідчо-оперативні групи ГУНП в Житомирській області та Житомирського райуправління поліції. Триває з’ясування всіх обставин події.

Попередня правова кваліфікація — ч. 2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) КК України. Призначено ряд відповідних експертиз.

Нагадаємо, на Ужгородщині поліція затримала п’яного водія, який наїхав на 6-річну дівчинку: дитина від отриманих померла на місці.

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