Трагедія на Хмельниччині: у відстійнику виявили тіло дитини

У селі Курилівка Волочиської громади, що на Хмельниччині, виявили мертвим другокласника. Тіло дитини перебувало у відстійнику.

Про смерть хлопчика повідомили на сторінці Курилівської гімназії, де навчалась дитина.

"Передчасно обірвалось життя учня другого класу Курилівської гімназії Микити... Неможливо підібрати слів", – йшлося у дописі.

У коментарі "Суспільному" очільниця сектору комунікації поліції Хмельниччини Інна Глега повідомила, що хлопчик зник 29 жовтня. Того ж дня до поліції звернулася мама і розповіла, що її син гуляв в центрі села Курилівка Волочиської громади й не повернувся додому. Хлопчика шукали впродовж двох днів.

Врешті, 31 жовтня, його тіло виявили у відстійній ямі на глибині вісім метрів, повідомив речник ДСНС Хмельниччини Віталій Гречанюк. Для того, щоб дістати хлопця, потрібно було спускати відстійник.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ст. 115 ККУ з приміткою "нещасний випадок".

Нагадаємо, на Львівщині у селі Бишків внаслідок аварії загинула п’ятирічна дівчинка.

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