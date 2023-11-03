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Появилось видео смертельного ДТП с участием нардепа Николаенко

Автор
Максим ЖуравельМаксим Журавель
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Появилось видео смертельного ДТП с участием нардепа Николаенко

Фото: Главное управление Национальной полиции в Житомирской области

Сам нардеп подтвердил, что за рулем находился именно он. Говорит, что будет сотрудничать со следствием.

На трассе Киев-Чоп депутат от партии "Батькивщина" насмерть сбил 18-летнюю девушку. Виновником ДТП, предварительно, оказался Андрей Николаенко – сам он говорит, что сотрудничает с ДБР и что за рулем был трезв. Впоследствии в Сети появились кадры с места смертельной аварии.

Соответствующее видео появилось в телеграмм-каналах.

На кадрах из видеорегистратора одного из проезжавших мимо ДТП водителей видно, что тело погибшей лежит далеко от пешеходного перехода, поскольку дорога в том участке разделена двумя отбойниками. Сам автомобиль нардепа стоит на левой полосе движения.

Появилось видео смертельного ДТП с участием нардепа

Появилось видео смертельного ДТП с участием нардепа

Добавим, что сам нардеп на своей странице в соцсети подтвердил, что за рулем находился именно он.

“Уверяю, я всячески буду содействовать следственным действиям, которые сейчас проводит ДБР, и добровольно пройду все необходимые экспертизы. Я был трезвым, я не нарушал правила, но трагедии избежать не удалось”, — сказал Николаенко.

Напомним, что в Прикарпатье пьяный депутат насмерть сбил человека.

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Дата публикации
Просмотры
1361
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