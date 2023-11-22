Рада ухвалила закон про різні види відпусток – подробиці

Верховна Рада 22 листопада ухвалила закон про впорядкування надання та використання різних видів відпусток в Україні. За законопроєкт № 8313 проголосували 273 депутати.

Про повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

Відпустка у разі народження дитини

Декретна відпустка, згідно з законом, надається в чітко визначений термін – не пізніше трьох місяців від дня народження дитини. Батьку дитини, який не перебуває у зареєстрованому шлюбі з матір'ю дитини, така відпустка надається після отримання відповідного рішення суду. Відпустка у зв'язку з усиновленням дитини надається незалежно від віку дитини.

Відпустка без збереження зарплати

У законі передбачено збільшення загального максимального терміну надання працівнику відпустки без збереження зарплати за сімейними обставинами та з інших причин від 15 до 30 календарних днів на рік.

Призов працівника на військову службу

В разі призову працівника на військову службу під час мобілізації за призовом осіб із числа резервістів в особливий період йому виплачується грошова компенсація за всі не використані ним дні щорічної відпустки у строк до його звільнення на час військової служби від займаної посади.

Роботодавець може відмовити працівнику в наданні відпустки

В період дії воєнного стану роботодавець може відмовити працівнику в наданні будь-якого виду відпусток (крім відпустки у зв'язку вагітністю та пологами та відпустки для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку), якщо такий працівник залучений до виконання робіт на об'єктах критичної інфраструктури, до виконання робіт, виробництва товарів оборонного призначення або до виконання мобілізаційного завдання (замовлення).

Крім цього, закон передбачає виключення педагогічного та науково-педагогічного персоналу з переліку осіб, за якими під час проходження військової служби за призовом під час мобілізації, на особливий період, або військової служби за призовом осіб із числа резервістів в особливий період, зберігається попередній середній заробіток.

Порядок та умови надання відпусток для підготовки та участі в спортивних змаганнях, регулюються трудовим та/або колективним договором.

Нагадаємо, Рада підтримала кілька законопроєктів, ухвалення яких рекомендувала Єврокомісія для початку переговорів про вступ до ЄС.

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