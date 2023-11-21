Рада підтримала законопроєкти, ухвалення яких рекомендували у ЄС

Верховна Рада підтримала кілька законопроєктів, ухвалення яких рекомендувала Єврокомісія для початку переговорів про вступ до ЄС.

Депутати 21 листопада проголосували у першому читанні за закон щодо збільшення штату НАБУ №10203-1. Це зробити рекомендували у ЄС.

Про це повідомляє депутат від фракції "Голос" Ярослав Железняк.

Також Рада проголосувала за основу законопроєкт №10262 щодо діяльності НАЗК. Документ передбачає внесення змін до закону "Про запобігання корупції", що надає НАЗК можливість перевіряти майно набуте до публічної служби.

Железняк каже, що Європейська Комісія у Звіті звернула увагу на необхідність скасування обмежень повноважень НАЗК стосовно продовження перевірки активів, які вже пройшли процес перевірки, та щодо перевірки майна, набутого декларантами до призначення на посаду державної служби, без шкоди для правил, що застосовуються до національної безпеки під час воєнного стану.

"Це одна з важливих умов для подальшої євроінтеграції", - додав нардеп.

Крім того, 286 парламентарів підтримали у першому читанні законопроєкт №10060 щодо незалежності САП.

"Це маяк по МВФ та ЄС. Також на схваленні законопроєкту наголошували у заяві посли G7. Для майбутнього фінансування США це теж важливо", – додав Железняк.

Нагадаємо, 8 листопада Єврокомісія рекомендувала почати переговори з Україною про вступ до ЄС. Президентка комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що Україна виконала 90% рекомендацій, які дав ЄС, надаючи статус кандидата в червні 2022 року.

Зі звіту випливає, що Єврокомісія вважає повністю виконаними чотири з семи критеріїв, що супроводжували надання Україні статусу кандидата на вступ до Євросоюзу. У документі йшлося про те, що "Україна все ж повинна ухвалити закон про збільшення штатного розкладу НАБУ та вилучити із закону про запобігання корупції норми, які обмежують повноваження НАЗК...".

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