Гепатит А на Вінниччині: медики попередили про нову загрозу

Останні два тижні фіксується плато щодо захворюваності в регіоні, однак це не свідчить про те, що гепатит А пішов на спад.

Ситуація з захворюваністю на гепатит А 21 листопада у Вінницькій області залишається стабільною, однак може виникнути нова хвиля захворювання.

Про це повідомив Департамент охорони здоров'я та реабілітації Вінницької ОВА.

Там заявили про стабільність ситуації з захворюваністю на гепатит А, але про зменшення кількості хворих на Вінниччині говорити поки що зарано.

Скільки хворих на гепатит А у Вінницькій області

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Так, від початку епідеміологічної ситуації до 21 листопада в області було зареєстровано 350 повідомлень про хворих на гепатит А. За останню добу зафіксовано чотири нових випадки. Зараз на стаціонарному лікуванні перебувають 34 пацієнти, дев’ять з них – це діти.

"Маємо одного важкого пацієнта. Це 50-річний пацієнт, який уже місяць перебуває у лікарні. Він має багато супутніх патологій. Під спостереженням сімейних лікарів перебуває 516 контактних осіб в домашніх вогнищах", – повідомила заступниця директорки департаменту охорони здоров’я та реабілітації Вінницької ОВА Тетяна Бондаренко.

Нова хвиля захворюваності на гепатит А

"Останні два тижні ми спостерігаємо плато щодо захворюваності. Однак, це не говорить, що гепатит А пішов на спад. Зараз якраз той період, коли за прогнозами епідеміологів та лікарів може бути ще одна хвиля захворюваності", – застерегла Бондаренко.

Нагадаємо, 8 листопада міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко повідомив, що спалах гепатиту А у Вінницькій області вдалося локалізувати. Він також інформував, що поодинокі випадки захворювання фіксуються і в інших областях України, але МОЗ не об'єднує їх в один спалах та не оголошує епідемію.

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