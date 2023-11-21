Пасажири були шоковані: жінка народила просто в літаку (відео)

Пологи почалися за декілька хвилин до зльоту.

Пасажирка народила дитину на борту літака Pegasus Airlines, який мав вилетіти зі Стамбула, Туреччина, до Марселя, Франція.

Про це пише nypost.com.

За повідомленнями, у вагітної жінки почалися сильні перейми, коли льотний екіпаж завершував підготовку до зльоту. Стюардеси надали їй першу допомогу, перш ніж перемістити її до хвоста літака для пологів.

Невдовзі на місце прибули парамедики міжнародного аеропорта Сабіха Гьокчен. Через декілька хвилин малюк з'явився на світ.

Пасажири літака були шоковані подією. Згодом один з мандрівників почав збирати в інших попутників дитячий одяг у подарунок матері та дитині.

Маму та дитину доправили до найближчої лікарні на машині швидкої допомоги.

Нагадаємо, жінка настільки змінила зовнішність, що не могла оновити права. Вона показала фото, якою була до пластики.

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