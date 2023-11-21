Пассажиры были шокированы: женщина родила прямо в самолете (видео)

Роды начались за несколько минут до взлета.

Пассажирка родила ребенка на борту самолета Pegasus Airlines, который должен был вылететь из Стамбула, Турция, в Марсель, Францию.

Об этом пишет nypost.com.

По сообщениям, у беременной женщины начались сильные схватки, когда летный экипаж завершал подготовку к взлету. Стюардессы оказали ей первую помощь, прежде чем переместить ее в хвост самолета для родов.

Вскоре на место прибыли парамедики международного аэропорта Сабихи Гёкчен. Через несколько минут малыш появился на свет.

Пассажиры самолета были в шоке событием. Впоследствии один из путешественников стал собирать у других попутчиков детскую одежду в подарок матери и ребенку.

Маму и ребенка доставили в ближайшую больницу на машине скорой помощи.

Напомним, женщина настолько изменила внешность, что не могла обновить права. Она показала фото, какой была до пластики.

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