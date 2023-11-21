Плакав декілька разів: ютубера поховали живцем на 7 днів – відео

Американського ютубера MrBeast поховали живцем на тиждень.

Відповідне відео він опублікував на своєму каналі. Ролик зібрав понад 64 млн переглядів.

"Будь ласка, не намагайтеся повторити це вдома", - попередив MrBeast, він же Джиммі Дональдсон, своїх 212 мільйонів підписників у дописі.

25-річний чоловік став найпопулярнішим і найбагатшим YouTube-блогером у світі — за повідомленнями, він заробляє від 3 до 5 мільйонів доларів на місяць доходу від реклами — завдяки своїм дивовижним і дедалі більш дорогим відео з викликами.

У своєму останньому трюку Джиммі вирішив провести сім днів під землею, як персонаж Уми Турман у "Убити Білла".

MrBeast / Фото: скриншот з відео

Щоб вирушити в цю підземну подорож, одягненого в костюм Дональдсона, спочатку опустили в землю в ультрасучасній прозорій труні, наповненій їжею та водою, як якогось футуристичного вампіра.

Вони також оснастили труну камерами, щоб записувати відео та стежити за тим, щоб усе було гаразд.

Зрештою, Дональдсон попросив своїх приятелів використати екскаватор, щоб скинути 9 тонн землі на верхню частину труни.

MrBeast / Фото: скриншот з відео

"Я довіряю своє життя цій труні на наступні сім днів", - заявив Дональдсон, перебуваючи в камері глибокого сну.

Попри всі запобіжні заходи, семиденний експеримент виявився для сміливця психологічно важким випробуванням.

MrBeast / Фото: скриншот з відео

Під час добровільного поховання він декілька разів плакав, зокрема, коли його випускали з труни.

Також існувало побоювання, що він не зможе встати через тромби в ногах через довге лежання в замкнутому просторі. На щастя, цей страх так і не виправдався, і Дональдсон завершив своє тимчасове поховання неушкодженим.

При цьому він побив попередній рекорд, встановлений ним 2021 року після того, як його поховали живцем на 50 годин.

Нагадаємо, сім'я влаштувала поминки батька у нічному клубі. За словами рідних, чоловік любив розважатися.

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