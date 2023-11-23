Бывшего главу Госспецсвязи отправили в СИЗО

Бывшего главу Госспецсвязи Государственной службы специальной связи и защиты информации Юрия Щиголя отправили в СИЗО. Высший антикоррупционный суд сегодня избрал ему меру пресечения.

Об этом сообщили в пресс-службе Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

Щиголя отправили под стражу с возможностью внесения залога в размере 25 млн грн и возложением процессуальных обязанностей в случае его внесения. Отмечается, что суд частично удовлетворил ходатайство детективов НАБУ.

"Применить к подозреваемому Юрию Щиголе меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 дней, то есть до 21 января 2024 года. Взять подозреваемого под стражу в зале суда", — сказал судья.

Бывшего главу органа вместе совместно с другими лицами подозревают в завладении государственными средствами в сумме более 62 млн грн при закупке Госспецсвязью предназначенных для создания системы защищенных реестров данных.

Напомним, 20 ноября, Кабинет министров уволил главу Госспецсвязи Юрия Щиголя и его заместителя Виктора Жору. Их подозревают в завладении бюджетных средств на сумму более 62 млн. грн. В преступной схеме действовало шесть участников, средства вывели за границу и разделили между собой.

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