Военная разведка Украины провела успешную спецоперацию в киберпространстве против "Росавиации" и получили большой объем закрытых служебных документов структурного подразделения Министерства транспорта РФ.

Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

Отмечается, что среди полученных в результате излома и проникновения во вражеские информационные системы данных получили перечень ежесуточных отчетов "Росавиации" в масштабах всей России за более чем полуторагодовалый период.

Их анализ свидетельствует, что сфера гражданской авиации России находится на грани коллапса.

Разведке удалось узнать, что:

1. За январь 2023 года в гражданской авиации России было зафиксировано 185 авиапроисшествий. Около трети квалифицированы как инциденты разного уровня опасности. Лидером здесь стал российский ближнемагистральный самолет "сухой superjet" — 34 проблемных случая.

2. За первые 9 месяцев 2023 года на России задокументировали 150 случаев технических неисправностей самолетов. За аналогичный период 2022 зафиксировано 50 таких инцидентов. Следовательно, рост опасности полетов в России вырос втрое.

3. Наиболее проблемными местами российской авиации остаются двигатели и шасси, а также другие важнейшие элементы: гидросистемы, закрылки и программное обеспечение.

4. Государство-агрессор россия испытывает серьезные трудности с обслуживанием бортов с большим налетом. Из-за нехватки мощностей и специалистов в Москве пытаются переориентировать обслуживание самолетов на Иран, где соответствующие работы осуществляют "кустарно" без соответствующей сертификации.

5. По состоянию на март 2022 года россияне имели около 820 гражданских бортов иностранного производства. И если в то время только до 10% из них прошли через несертифицированный ремонт с применением неаутентичных запчастей, то через такой "сервис" прогнали уже почти 70% авиапарка.

6. Острый дефицит запчастей привел к так называемому "авиаканибализму" на россии, когда одни самолеты разбирают для ремонта других. Согласно оценке имеющихся данных к середине 2023 года в России пустили на "донорство" более 35% воздушных судов.

7. Большинство советских самолетов Ан-2, по сей день, не могут оторваться от земли, поскольку двигатели к ним производились в Польше, но из-за санкций их поставка прекращена.

8. Только в течение января 2023 среди 220 судов "Airbus", находящихся в России, зафиксировано 19 различных отказов. В частности, в 9-ти самолетах, которые использует "аэрофлот", зафиксировано 17 случаев задымления.

9. Из 230 самолетов "Boeing", используемых в России, зафиксировано 33 технических отказа тех или иных систем самолета.

10. Не выдержал условий русской эксплуатации каждый седьмой бразильский "Embraer", а их в России насчитывается 21.

По данным ГУР, еще в сентябре 2022 года Международная организация гражданской авиации (ICAO) обозначила россию красным цветом вместе с Либерией и Бутаном, что свидетельствует о крайне высоком риске для безопасности полетов.

"Анализ характера авиационных инцидентов по полученным документам указывает, что ряд отказов, особенно связанных с двигателями, шасси и механизацией крыльев, носит системный характер. Тенденция свидетельствует — сфера гражданской авиации на россии находится в зоне серьезной турбулентности с высоким риском сорваться в круче ", – отмечает разведка.

В ГУР подчеркнули, что благодаря санкциям ЕС российская авиация имеет бесконечную кучу проблем, которую власти РФ, подвергая смертельной опасности свое население, пытаются всеми способами скрыть.

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