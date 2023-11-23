Колишнього очільника Держспецзв’язку відправили до СІЗО

Юрія Щиголя підозрюють у мільйонних розкраданнях з бюджету.

Колишнього голову Держспецзв’язку Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації Юрія Щиголя відправили до СІЗО. Вищий антикорупційний суд сьогодні обрав йому запобіжний захід.

Про це повідомили у пресслужбі Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Щиголя відправили під варту з можливість внесення застави в розмірі 25 млн грн та покладенням процесуальних обов’язків у разі її внесення. Зазначається, що суд частково задовольнив клопотання детективів НАБУ.

"Застосувати до підозрюваного Юрія Щиголя запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 днів, тобто до 21 січня 2024 року. Взяти підозрюваного під варту в залі суду", - сказав суддя.

Колишнього очільника органу разом спільно з іншими особами підозрюють у заволодінні державними коштами у сумі понад 62 млн грн під час закупівлі Держспецзв’язком призначених для створення системи захищених реєстрів даних.

Нагадаємо, 20 листопада, Кабінет міністрів звільнив голову Держспецзв’язку Юрія Щиголя та його заступника Віктора Жору. Їх підозрюють у заволодінні бюджетних коштів на суму понад 62 млн грн. У злочинній схемі діяло шість учасників, кошти вивели за кордон та розділили між собою.

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