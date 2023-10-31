Викинула хабар через огорожу: САП завершила слідство у справі нардепки Марченко

Нардепку від "Слуги народу" та її помічницю підозрюють у торгівлі дозволами на перетин кордону.

Спеціалізована антикорупційна прокуратура завершила слідство у справі щодо отримання народною депутаткою Людмилою Марченко та її помічницею 11,3 тисячі доларів США за перетин кордону.

Про це повідомила пресслужба САП.

"31 жовтня 2023 року прокурор САП прийняв рішення про завершення досудового розслідування у справі стосовно народного депутата України та її помічника, підозрюваних у зловживанні впливом, тобто у вчиненні злочинів, передбаченого ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 369-2 КК України. Детективами НАБУ за дорученням прокурора САП відкрито матеріали справи стороні захисту для ознайомлення", - йдеться у повідомленні.

Раніше в межах досудового розслідування слідчі встановили, що депутатка спільно зі своєю помічницею за грошову винагороду обіцяла громадянам забезпечити прийняття уповноваженим особами обласної військової адміністрації рішення про дозвіл на виїзд за межі України, а також внесення відповідних відомостей до інформаційної системи "Шлях".

На сьогодні встановлено два епізоди протиправної діяльності нардепа та її помічниці, а саме отримання 11,3 тис. доларів США від двох громадян за безперешкодний перетин кордону, зазначає САП.

Справа нардепки Людмили Марченко: що відомо

НАБУ та САП оголосили підозру народній депутатці від "Слуги народу" Людмилі Марченко. Її звинувачують у тому, що депутатка торгувала дозволами на виїзд за кордон, обіцявши внести ухилянта до системи "Шлях". За це вона просила 5 300 доларів. Посередницею була помічниця Марченко, їй теж оголосили підозру.

На одному з відео видно, як Людмила Марченко отримує хабар, проте зрозумівши, що за нею стежать - викидає гроші за паркан. Їй інкримінують ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 369-2 ККУ, максимальне покарання - до п'яти років позбавлення волі.

Нагадаємо, ексзаступник голови Служби судової охорони допомагав ухилянтам виїхати за кордон, а потім втік сам.

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