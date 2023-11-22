Якому знаку зодіаку пощастить 23 листопада

Везіння потрібне завжди і всім, але в наш – непростий – час без нього особливо важко обійтися, тому так важливо знати, що зірки – та й сама доля – перебувають на твоєму боці.

Обставини нашого життя змінюються постійно, то піднімаючи нас на вершину успіху, то опускаючи до поганого настрою і, як нам здається, безнадійності. Ось тільки чи варто впадати у відчай, якщо ми можемо стати улюбленцями долі будь-якої миті! Якому знаку зодіаку пощастить сьогодні – 23 листопада?

День, коли процес важливіший за результат, тому зосередитися потрібно на роботі, а не на її кінцевій меті: якщо людина отримає задоволення – і насолоду – від своїх дій, то й підсумок виявиться гарним у всіх розуміннях. Можна розпочинати реалізацію важливих проєктів, вирушати у відрядження і подорожі. А от від фінансових операцій, особливо якщо йдеться про великі суми, та торгівлі краще відмовитися – замість прибутку легко можна буде отримати збиток. Небажано також кидати розпочаті раніше справи – повернутися до них уже не вдасться.

Стрілець

Стрільцям вдасться налагодити стосунки з людиною, з якою вони певний час тому посварилися і відтоді марно намагаються помиритися. Сьогодні той, кого вони образили, буде схильний прийняти їхні пояснення – а можливо, й вибачення – і піде їм назустріч. Що ж до представників знака, то їм необхідно зробити висновок із того, що сталося: надалі бажано ставитися до людей навколо так, як вони б хотіли, щоб ставилися до них самих.

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