Полярники показали необычное явление вокруг Солнца на "Вернадском" – видео

Украинские полярники на станции "Академик Вернадский" запечатлели необычное явление – солнечное гало.

Как рассказали специалисты Национального антарктического научного центра, такую радугу вокруг солнца возле украинской станции можно увидеть нередко, ведь мороз и повышенная влажность – идеальные условия для возникновения этого явления.

К тому же иногда гало может "висеть" несколько часов подряд, меняя цвет и насыщенность.

Солнечное гало на станции "Академик Вернадский"/Фото: скриншот

"Почему же появляется эта радуга вокруг солнца? Когда в атмосфере накапливается большое количество ледяных кристаллов, то свет, проходя через них, преломляется и отражается. Так образуется и самое вторичное свечение. Часто причиной гало являются перисто-слоистые облака: они состоят из ледяных кристаллов и почти прозрачные, поэтому через них виден источник света. В основном гало имеет форму круга и наблюдается вокруг солнца. Но это явление также можно увидеть вокруг луны или других мощных источников света, например, уличных фонарей. Что касается формы, то это могут разные дуги, пятна, столбы света и тому подобное", — объяснили ученые.

По их словам, так же может отличаться и расцветка: от насыщенной до бледной, от разноцветной до белой. В частности, одна из разновидностей гало – паргелий. Он имеет вид светлого пятна на уровне солнца, поэтому его нередко воспринимают как "два солнца".

"Гало бывает не только в Антарктике или Арктике: его можно встретить в разных уголках планеты, в том числе и в Украине. Например, один наш давний подписчик постоянно присылает нам гало из Винницкой области", — добавили полярники.

Напомним, близ "Вернадского" родился тюлень — фото.

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