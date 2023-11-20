Джамалу в России объявили в розыск: певица отреагировала

Украинскую певицу Джамалу в России неожиданно объявили в розыск.

Соответствующую информацию распространяют российские пропагандисты. Страна-агрессор "разыскивает" украинскую исполнительницу с середины октября. Артистку обвиняют в том, что она распространяла фейки об оккупантах. Очевидно, в РФ отомстили певице за то, что она рассказывает правду о российском вторжении в Украину и преступлениях захватчиков.

"Как следует из базы розыска МВД России, Джамалу (настоящее имя — Сусанна Джамаладинова) объявлено в розыск по уголовной статье", — пишут пропагандисты.

Джамалу в РФ объявили в розыск

Между тем, Джамала уже отреагировала на чрезмерное внимание к ней со стороны РФ. В своем Instagram певица опубликовала фото из Сиднея, где она сейчас находится. Исполнительница показала новость о "розыске" и добавила держащуюся за голову смайлик.

Джамала / Фото: instagram.com/jamalajaaa

Напомним, такая же участь постигла и ведущую Машу Ефросинину. Знаменитость в РФ тоже объявили в розыск и назвали еще и "террористкой". Тогда ведущая только посмеялась над этой новостью.

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