Южная Корея запретит есть собак: что известно

Южная Корея заявляет, что запретит употребление в пищу собачьего мяса и планирует принять закон до конца этого года.

Об этом пишет Sky News.

Закон о прекращении традиционной, но противоречивой практики будет иметь трехлетний льготный период, а собачье мясо будет полностью запрещено с 2027 года.

Корейская практика потребления собачьего мяса привела к критике со стороны борцов за права животных за границей, однако сопротивление внутри страны также растет, особенно со стороны молодежи.

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"Пора положить конец социальным конфликтам и разногласиям вокруг потребления собачьего мяса путем принятия специального закона, направленного на прекращение этого потребления", — заявил политик Ю Ый-дон.

По его словам, правительство и правящая партия представят в этом году законопроект об обеспечении соблюдения запрета, добавив, что он уверен, что он будет принят.

Законопроекты, направленные против собачьего мяса, в прошлом провалились из-за протестов представителей отрасли и беспокойства средствами для существования фермеров и владельцев ресторанов.

Запрет будет содержать трехлетний льготный период и финансовую поддержку для предприятий, желающих выйти из торговли.

Собаки в Южной Корее / Фото: Al Jazeera

Употребление собачьего мяса стало гораздо менее распространенным явлением, чем раньше, но его по-прежнему едят некоторые пожилые люди и подают в некоторых ресторанах.

По данным правительства, в стране насчитывается около 1150 ферм по разведению собак, 34 бойни, 219 дистрибьюторских компаний и 1600 ресторанов, где подают собачье мясо.

Напомним, Байден традиционно помиловал двух индеек ко Дню благодарения. Эта традиция проходит еще с 1947 года.

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