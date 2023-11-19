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Украинец стал руководителем Марсианской станции

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Богдан СкавронБогдан Скаврон
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Украинец стал руководителем Марсианской станции

Сергей Акимов на Марсианской станции в пустыне штата Юта / Фото: Facebook Сергея Якимова

В пустыне американского штата Юта симулируют возможную жизнь астронавтов на поверхности Красной планеты.

Украинский инженер Сергей Акимов стал руководителем Марсианской пустынной исследовательской станции в американском штате Юта. Здесь проводятся геологические и социальные исследования, симулируя возможную жизнь астронавтов на поверхности Красной планеты.

Об этом сообщает издание "Голос Америки".

Марсианская пустынная исследовательская станция создана общественной организацией – "Марсианским обществом", которое финансируется разными донорами. Среди них миллиардеры Джефф Безос и Илон Маск.

Что происходит на станции

“Мы принимаем разные группы со всего мира, которые проводят эксперименты или тестируют оборудование. Геология окружающей пустыни близка к геологии Марса, насколько это возможно", — рассказал изданию Сергей Якимов.

Марсианская станция в пустыне штата Юта / © Facebook Сергея Якимова
Марсианская станция в пустыне штата Юта / Фото: Facebook Сергея Якимова

Ротация исследовательских групп длится от двух недель. Они живут в особых модулях. Питаются овощами и фруктами из "марсианской" теплицы. Наружу выходят только в скафандрах.

Сергей также был участником нескольких подобных экспедиций. Говорит, что труднее всего в изоляции справиться со скукой. За 20 лет были проведены многие исследования по взаимодействию людей в таких условиях.

Кто такой Сергей Якимов

Сергей Акимов окончил Киевский политехнический институт по специальности "системы управления летательными аппаратами".

Восемь лет назад его отобрали из сотни претендентов для предстоящего полета на Красную планету. Эту миссию организовывала компания из Нидерландов Mars One. Когда же она обанкротилась, Сергей свою мечту не бросил.

Следующим этапом в своей карьере Сергей видит работу в НАСА – в Космическом центре в Хьюстоне, который, в частности, занимается подготовкой астронавтов. Но для этого ему сначала нужно получить гражданство США.

Напомним, техасская компания ICON получила от Национального аэрокосмического агентства США (NASA) $57,2 млн на проект Olympus – технологию, которая позволит человечеству строить базы на Луне и Марсе, используя местный материал.

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Дата публикации
Просмотры
590
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