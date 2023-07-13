На Марсе обнаружили "строительные блоки" жизни

Марсоход NASA Perseverance обнаружил органические вещества, которые могут помочь определить, существовала ли на самом деле когда-нибудь жизнь на Марсе. В органических молекулах содержится углерод, его считают строительным материалом жизни.

Об этом пишет Space.

Ученые из Калифорнийского технологического института в Пасадене представили результаты нового исследования, основанного на находках марсохода Perseverance, сделанных им в кратере Езеро. Этот кратер был в далеком прошлом наполнен жидкой водой, а значит, здесь могла существовать внеземная жизнь.

Результаты показывают, что марсоход NASA обнаружил органические соединения в пробах, взятых из 10 горных пород в кратере Езеро. Возраст этих горных пород составляет от 2,3 до 2,6 млрд лет, что свидетельствует о том, что строительные блоки, необходимые для жизни, могли существовать на Марсе очень длительное время в разных местах.

Это не первый случай, когда Perseverance находит органическое вещество на Марсе, но на этот раз обнаружение произошло в районе, где когда-то могла существовать жизнь.

Напомним, американский планетолог Дирк Шульц-Мекач заявил, что жизнь на Марсе была обнаружена 50 лет назад, но аппараты NASA ее случайно уничтожили. Эта теория возникла из неоднозначных результатов экспериментов по выявлению жизни, проведенных спусковыми аппаратами "Викинг" в середине 1970-х.

Ранее исследователи выяснили, когда и как исчезла жизнь на Марсе.

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